РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«К Кубку европейских наций можем забронить местечко». Федерация регби России ответила Дзюбе

05:36
Теги:

Федерация регби России в Twitter отреагировала на слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который объяснил решение оттащить Сердара Азмуна в матче 9-го тура РПЛ против «Арсенала» (3:1) от арбитра скорым началом Кубка мира по регби.

— Артем, сори, но мы уже не можем делать замены в составе. Но на место столба или фланкера к Кубку Европейских наций в феврале можем забронить местечко. «Зенит», отпустите парня на неделю-другую?

Дзюба — об эпизоде с Азмуном: «Скоро же регби, готовлюсь к просмотру»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир