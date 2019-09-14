«К Кубку европейских наций можем забронить местечко». Федерация регби России ответила Дзюбе

Федерация регби России в Twitter отреагировала на слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который объяснил решение оттащить Сердара Азмуна в матче 9-го тура РПЛ против «Арсенала» (3:1) от арбитра скорым началом Кубка мира по регби.

— Артем, сори, но мы уже не можем делать замены в составе. Но на место столба или фланкера к Кубку Европейских наций в феврале можем забронить местечко. «Зенит», отпустите парня на неделю-другую?

Артём, сори, но мы уже не можем делать замены в составе ? Но на место столба или фланкера к Кубку Европейских наций в феврале можем забронить местечко. https://t.co/d9JXSIUJZv — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) September 13, 2019

Дзюба — об эпизоде с Азмуном: «Скоро же регби, готовлюсь к просмотру»