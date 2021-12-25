Избивший экс-директора по связям с общественностью «Спартака» получил 2 года условно
Перовский суд Москвы приговорил Жафяра Боровкова к двум годам условного срока, сообщает Mash.
В мае нынешнего года Боровков избил бывшего директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова. Фетисов был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, его выписали из больницы через 2 недели после инцидента.
Фетисов занимал должность главы департамента по коммуникациям «Спартака» с июня 2020 года по июль 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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