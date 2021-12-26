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В России за сутки выявили 23 721 новых случаев заражения коронавирусом

11:29
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 23 721 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 968 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 37 285 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2180), Санкт-Петербурге (1851), Московской области (1565), Красноярском крае (570) и Свердловской области (564).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 392 020 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 304 218 летальных исходов, выздоровели 9 259 771 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/4063

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Карен Саркисян все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное