Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал судейство в матче 11-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» (0:1)

— Повтор гола Мака видели? Была рука?

— Не знаю, не видел. Никаких претензий нет. Но я не понимаю, зачем судья на поле, если...ладно, не будем комментировать, потому что мы здесь за красивый футбол, чтобы болельщики получали удовольствие, понимали уровень футбола. Не хочется каждый третий тур говорить про вещи, которые не связаны с футболом. (Константин Колмаков)

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