Обляков отсутствует на тренировке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков пропускает тренировку команды перед матчем 16-го тура РПЛ против «Спартака». Игрок готовится по индивидуальной программе.
Хавбек получил повреждение в BetBoom товарищеском матче Россия — Чили (0:2). Он был заменен на 25-й минуте. Позднее спортсмен заявил, что у него защемило поясницу после неудачного падения.
В 15 матчах сезона РПЛ-2025/26 27-летний Обляков забил 5 мячей и сделал 4 голевых паса.
Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл Арене». Начало матча — в 16.45 по московскому времени.
Новости