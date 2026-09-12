«Зенит» за тайм перевернул матч с «Локомотивом». Мостовой вышел на замену, у Энрике — победный гол

Не обошлось без вопросов к судьям.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«Локомотив», который переживает кризис после ухода лидеров, в прошлом туре сумел изменить настроение вокруг команды. Победа над «Балтикой» (1:0) стала для железнодорожников первой в сезоне. Символично, что функции лидера на себя взял Андрей Мостовой — воспитанник красно-зеленых, забивший свой дебютный гол спустя несколько дней после отъезда из Санкт-Петербурга.

Именно вокруг 77-го номера «Локо» и закручивалась интрига в противостоянии с «Зенитом» — многие болельщики предвкушали встречу Андрея со своим бывшим клубом. Но он остался в запасе, и сразу же появились разговоры о том, что действующие чемпионы якобы запретили железнодорожникам выпускать Мостового с первых минут, отдавая его в аренду. Однако официального подтверждения этой информации не появилось.

Михаил Галактионов в эфире «Матч ТВ» объяснил свое решение следующим образом: «Долгое отсутствие игровой практики, плюс на этой неделе были определенные нюансы, поэтому он остался в резерве. Насколько его там хватит, уже посмотрим по ходу матча».

Сине-бело-голубые потерпели несколько неожиданных поражений в чемпионате, включая домашние, против столичных соперников. Последнее — от ЦСКА (1:2) — стало самым болезненным. Петербуржцы владели инициативой и создали большое количество моментов, но возникли проблемы с реализацией. На это указывал и Сергей Семак на пресс-конференции. И тренер удивил стартовым составом — не выпустил ни одного номинального правого защитника — эту позицию закрыл Кевин Андраде. Мантуан не попал в заявку из-за повреждения, а Сергей Волков и Вячеслав Караваев остались на скамейке.

Спорное судейское решение и гол Руденко

Встреча началась резво — и сразу со спорного судейского решения. Во время одной из атак мяч попал в руку Сергея Бабкина в штрафной площади «Локо», и зенитовцы тут же окружили главного арбитра Никиту Новикова. Однако повода назначить 11-метровый удар он не нашел. Сине-бело-голубые, конечно, находились в недоумении: тренерский штаб негодовал у бровки, а в Telegram-канале клуба появился пост: «Защитник гостей почему-то сыграл рукой в своей штрафной площади. Игра продолжается».

Но и на этом неприятности для петербуржцев не закончились. Затем в центре поля Илья Еремеев выгрыз мяч у Вильмара Барриоса в подкате, Бабкин выдал пас на левый фланг на Александра Руденко, который ворвался в штрафную, мощно пробил в дальний угол и был точен.

Фото Скриншот трансляции

«Зенит» выглядел опустошенным. Мяч держался, «Локо» низко оборонялся, однако никаких особых преимуществ это не давало. Не хватало движения — особенно в центре поля.

По-настоящему голевые моменты хозяева создали лишь незадолго до перерыва. Сначала после прохода и ассиста Луиса Энрике мимо створа из убойной позиции выстрелил Максим Глушенков, а затем Александр Соболев пробил рядом со штангой. И этого было явно недостаточно для того, чтобы перевернуть ход матча.

«Зенит» собрался

Разговор в раздевалке «Зенита» перед стартом второго тайма наверняка вышел серьезный. После возвращения на поле петербуржцы быстро отыгрались со стандарта: после навеса мяч пришел к Глушенкову в штрафную, тот пробил, а потом Андраде оказался первым на отскоке и с близкой дистанции переиграл Антона Митрюшкина.

После пропущенного гола возникло ощущение, что «Локо» может посыпаться, но этого не произошло. Более того, у Николая Титкова возник отличный шанс снова вывести свою команду вперед — но он его не реализовал.

«Зенит» же продолжал подбирать ключи к воротам соперника — в том числе с помощью замен. Вышли Караваев и Педро. Эти перестановки были произведены явно с целью усилить игру в атаке, и они сработали.

Педро в центре поля головой скинул на ход Луису Энрике, который на шикарной скорости убежал от оппонента, сблизился с Митрюшкиным и покатил мяч в угол. Бразилец забил впервые в этом сезоне — и после всех слухов о возможном уходе в летнее трансферное окно для него это было особенное событие.

И теперь уже «Локо» оказался в роли отыгрывающегося — и на поле появился Мостовой. «Газпром Арена» встретила его аплодисментами. Андрей вышел на привычный для себя левый фланг атаки, но ничем примечательным не запомнился — кроме желтой карточки за грубый подкат.

2:1 — «Зенит» забрал важные три очка и поправил статистику матчей против московских команд в этом чемпионате. Погоня за титулом продолжается.