«Зенит» за тайм перевернул матч с «Локомотивом». Мостовой вышел на замену, у Энрике — победный гол
«Локомотив», который переживает кризис после ухода лидеров, в прошлом туре сумел изменить настроение вокруг команды. Победа над «Балтикой» (1:0) стала для железнодорожников первой в сезоне. Символично, что функции лидера на себя взял Андрей Мостовой — воспитанник красно-зеленых, забивший свой дебютный гол спустя несколько дней после отъезда из Санкт-Петербурга.
Именно вокруг 77-го номера «Локо» и закручивалась интрига в противостоянии с «Зенитом» — многие болельщики предвкушали встречу Андрея со своим бывшим клубом. Но он остался в запасе, и сразу же появились разговоры о том, что действующие чемпионы якобы запретили железнодорожникам выпускать Мостового с первых минут, отдавая его в аренду. Однако официального подтверждения этой информации не появилось.
Михаил Галактионов в эфире «Матч ТВ» объяснил свое решение следующим образом: «Долгое отсутствие игровой практики, плюс на этой неделе были определенные нюансы, поэтому он остался в резерве. Насколько его там хватит, уже посмотрим по ходу матча».
Сине-бело-голубые потерпели несколько неожиданных поражений в чемпионате, включая домашние, против столичных соперников. Последнее — от ЦСКА (1:2) — стало самым болезненным. Петербуржцы владели инициативой и создали большое количество моментов, но возникли проблемы с реализацией. На это указывал и Сергей Семак на пресс-конференции. И тренер удивил стартовым составом — не выпустил ни одного номинального правого защитника — эту позицию закрыл Кевин Андраде. Мантуан не попал в заявку из-за повреждения, а Сергей Волков и Вячеслав Караваев остались на скамейке.
Спорное судейское решение и гол Руденко
Встреча началась резво — и сразу со спорного судейского решения. Во время одной из атак мяч попал в руку Сергея Бабкина в штрафной площади «Локо», и зенитовцы тут же окружили главного арбитра Никиту Новикова. Однако повода назначить 11-метровый удар он не нашел. Сине-бело-голубые, конечно, находились в недоумении: тренерский штаб негодовал у бровки, а в Telegram-канале клуба появился пост: «Защитник гостей почему-то сыграл рукой в своей штрафной площади. Игра продолжается».
Но и на этом неприятности для петербуржцев не закончились. Затем в центре поля Илья Еремеев выгрыз мяч у Вильмара Барриоса в подкате, Бабкин выдал пас на левый фланг на Александра Руденко, который ворвался в штрафную, мощно пробил в дальний угол и был точен.
«Зенит» выглядел опустошенным. Мяч держался, «Локо» низко оборонялся, однако никаких особых преимуществ это не давало. Не хватало движения — особенно в центре поля.
По-настоящему голевые моменты хозяева создали лишь незадолго до перерыва. Сначала после прохода и ассиста Луиса Энрике мимо створа из убойной позиции выстрелил Максим Глушенков, а затем Александр Соболев пробил рядом со штангой. И этого было явно недостаточно для того, чтобы перевернуть ход матча.
«Зенит» собрался
Разговор в раздевалке «Зенита» перед стартом второго тайма наверняка вышел серьезный. После возвращения на поле петербуржцы быстро отыгрались со стандарта: после навеса мяч пришел к Глушенкову в штрафную, тот пробил, а потом Андраде оказался первым на отскоке и с близкой дистанции переиграл Антона Митрюшкина.
После пропущенного гола возникло ощущение, что «Локо» может посыпаться, но этого не произошло. Более того, у Николая Титкова возник отличный шанс снова вывести свою команду вперед — но он его не реализовал.
«Зенит» же продолжал подбирать ключи к воротам соперника — в том числе с помощью замен. Вышли Караваев и Педро. Эти перестановки были произведены явно с целью усилить игру в атаке, и они сработали.
Педро в центре поля головой скинул на ход Луису Энрике, который на шикарной скорости убежал от оппонента, сблизился с Митрюшкиным и покатил мяч в угол. Бразилец забил впервые в этом сезоне — и после всех слухов о возможном уходе в летнее трансферное окно для него это было особенное событие.
И теперь уже «Локо» оказался в роли отыгрывающегося — и на поле появился Мостовой. «Газпром Арена» встретила его аплодисментами. Андрей вышел на привычный для себя левый фланг атаки, но ничем примечательным не запомнился — кроме желтой карточки за грубый подкат.
2:1 — «Зенит» забрал важные три очка и поправил статистику матчей против московских команд в этом чемпионате. Погоня за титулом продолжается.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
3
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
4
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
5
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|1 : 0
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0