Сегодня, 12:00

РПЛ: время начала и расписание матчей 16-го тура

Матчи 16-го тура чемпионата России пройдут с 21 по 23 ноября
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Вторая половина чемпионата России начнется в пятницу, 21 ноября. С 21 по 23 ноября будут сыграны матчи 16-го тура.

Расписание матчей 16-го тура РПЛ

21 ноября

18.30. «Акрон» — «Сочи»

22 ноября

14.00. «Оренбург» — «Балтика»

16.45. «Спартак» — ЦСКА

19.30. «Рубин» — «Ахмат»

23 ноября

13.00. «Крылья Советов» — «Ростов»

15.15. «Пари Нижний Новгород» — «Зенит»

17.30. «Динамо» — «Динамо» Махачкала

19.45. «Локомотив» — «Краснодар»

Время начала матчей — московское

Следить за основными событиями и результатами игр можно в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» также будет вести текстовые трансляции некоторых матчей.

После 15 туров таблицу возглавляет «Краснодар», набравший 33 очка. Столько же баллов набрал ЦСКА.

Футбол
РПЛ
Фабио Челестини рассказал о физическом состоянии Акинфеева и Облякова перед матчем со «Спартаком»
Челестини: «Не думаю, что у «Спартака» поменяется игровой стиль после ухода Станковича»
Лещенко: «Гусев и Паршивлюк должны оставаться. Черчесов? Никого не хочу!»
Обляков отсутствует на тренировке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»
Непомнящий об уходе Карпина из «Динамо»: «Он все продумал, просчитал»
Добровинский предложил «Динамо» назначить Артигу: «Личка консультировался с ним»
Сегодня
Вчера
Неделя

Обляков отсутствует на тренировке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

Лещенко: «Гусев и Паршивлюк должны оставаться. Черчесов? Никого не хочу!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
6
 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
7
 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
8
 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
15
 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 6 1 2
Вся статистика

