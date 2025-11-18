Непомнящий об уходе Карпина из «Динамо»: «Он все продумал, просчитал»
Российский тренер Валерий Непомнящий назвал взвешенным решением уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».
«Он все продумал, просчитал. Карпин не добивался успеха на посту тренера «Динамо». Ему нужно было время, чтобы подготовить игроков к его требованиям. Может быть, стоило доиграть до зимней паузы, но, с другой стороны, очевидно, что был разговор с руководством клуба, не сошлись во мнениях и он принял это решение», — цитирует Непомнящего News.ru.
17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.
Источник: news.ru
Новости