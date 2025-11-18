Футбол
Сегодня, 10:44

Непомнящий об уходе Карпина из «Динамо»: «Он все продумал, просчитал»

Руслан Минаев

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал взвешенным решением уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Он все продумал, просчитал. Карпин не добивался успеха на посту тренера «Динамо». Ему нужно было время, чтобы подготовить игроков к его требованиям. Может быть, стоило доиграть до зимней паузы, но, с другой стороны, очевидно, что был разговор с руководством клуба, не сошлись во мнениях и он принял это решение», — цитирует Непомнящего News.ru.

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

Источник: news.ru
Валерий Карпин
Валерий Непомнящий
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
6
 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
7
 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
8
 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
15
 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 6 1 2
Вся статистика

