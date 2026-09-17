Вратарь ЦСКА Акинфеев — о восстановлении после травмы: «Свое последнее слово я еще не сказал»

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев показал, как проходит его восстановление после травмы колена.

40-летний футболист не выходил на поле с апреля из-за повреждения, полученного в игре 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1).

Акинфеев опубликовал в соцсетях видео, как он тренируется в зале.

«Как я уже говорил, свое последнее слово я еще не сказал. Ежедневно работаю в зале и жду воссоединения с командой на поле. Колено еще беспокоит, но мы и не из таких ситуаций выбирались», — написал Акинфеев.

Вратарь всю карьеру провел в ЦСКА. Вместе с армейцами он шесть раз становился чемпионом России, восемь раз выигрывал Кубок страны и восемь — Суперкубок. В 2005 году Акинфеев завоевал Кубок УЕФА.

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