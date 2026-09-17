Лещенко — о дебюте Гутьерреса в матче против «Оренбурга»: «Главное, что не испортил ситуацию»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» оценил дебют чилийского полузащитника бело-голубых Максимилиано Гутьерреса в матче 8-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

«Ничего, нормальный дебют. Сложно оценивать, потому что в игре с «Оренбургом» он буквально несколько раз дотронулся до мяча. Главное, что не испортил ситуацию. Во всяком случае, он отлично тренируется и хорошо работает. Надеюсь, что Гутьеррес будет выходить в ближайших матчах, но это зависит от Шварца», — сказал Лещенко «СЭ».

12 сентября Гутьеррес дебютировал за команду, выйдя на замену в матче с «Оренбургом» (1:0) в 8-м туре РПЛ.

Гутьеррес перешел из аргентинского «Индепендьенте» в московское «Динамо». 22-летний футболист подписал с бело-голубыми контракт до конца сезона-2030/31.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.