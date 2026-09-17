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Сегодня, 08:00

«Оренбург» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 9-го тура чемпионата России.

«Оренбург» — «Краснодар».
Фото «СЭ»
Новое Ранее
2:00

«Оренбург» — «Краснодар»: потери

У «Оренбурга» по состоянию здоровья не сыграют вратарь Максим Рудаков, форвард Максим Савельев, хавбеки Роберт Мехия и Дмитрий Васильев. Из-за перебора желтых карточек хозяевам не помогут защитник Джон Паласиос и хавбек Евгений Болотов, а из-за красных карточек, полученных в прошлом туре, не сыграют защитник Максим Сивис и нападающий Руслан Куль.

У южан травмирован полузащитник Никита Кривцов.

1:50

«Оренбург» — «Краснодар»: личные встречи

В последний раз «Оренбург» побеждал «Краснодар» почти пять лет назад — 13 ноября 2022-го в домашнем матче РПЛ (5:1). После этого команды шесть раз встречались в чемпионате и дважды в Кубке страны, каждый раз побеждали южане. Две последние встречи команда Мусаева выиграла крупно — 4:0 и 3:0.

1:40

«Краснодар»: форма в последних турах РПЛ

Команда Мурада Мусаева в прошлом туре ушла от поражения в матче с «Акроном» (1:1), а перед этим — упустила победу над «Крыльями Советов» (2:2). На старте чемпионата у «Краснодара» было шесть побед. Этот запас позволяет южанам до сих пор лидировать в РПЛ.

1:30

«Оренбург»: форма в последних турах РПЛ

В 8-м туре «Оренбург» в концовке упустил ничью в выездном матче с московским «Динамо» (0:1). Перед этим у «газовиков» была серия из пяти ничейных результатов: с «Рубином» (1:1), «Локомотивом» (1:1), «Факелом» (0:0), «Спартаком» (1:1) и «Акроном» (2:2).

1:25

«Оренбург» принимает «Краснодар» в матче 9-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
17 сентября, 16:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Краснодар

1:20

Где смотреть трансляцию матча «Оренбург» — «Краснодар»

Игру «Оренбурга» и «Краснодара» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

1:10

Дата, место и время начала матча «Оренбург» — «Краснодар»

Матч команд Ильдара Ахметзянова и Мурада Мусаева состоится в четверг, 17 сентября, в Оренбурге на стадионе «Газовик». Стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.

1:00

В четверг, 17 сентября, «Краснодар» сыграет с «Оренбургом» в 9-м туре премьер-лиги. «Быки» после шести побед со старта чемпионата в двух последних турах сбавили обороты, сыграв вничью с «Крыльями Советов» (2:2) и «Акроном» (1:1).

«Оренбург» свою единственную победу одержал еще в первом туре над «Ростовом» (2:1), причем в меньшинстве, после чего не выигрывает в семи турах кряду. Правда, и проигрывают «газовики» редко — две неудачи на старте РПЛ.

У «Краснодара» ощутимый перевес по личным встречам. Южане выиграли в восьми последних встречах, причем за это время они пропустили лишь три мяча. Две последние игры соперников завершались крупно — 4:0 и 3:0.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Оренбург» — «Краснодар». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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