«Оренбург» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В четверг, 17 сентября, «Краснодар» сыграет с «Оренбургом» в 9-м туре премьер-лиги. «Быки» после шести побед со старта чемпионата в двух последних турах сбавили обороты, сыграв вничью с «Крыльями Советов» (2:2) и «Акроном» (1:1).

«Оренбург» свою единственную победу одержал еще в первом туре над «Ростовом» (2:1), причем в меньшинстве, после чего не выигрывает в семи турах кряду. Правда, и проигрывают «газовики» редко — две неудачи на старте РПЛ.

У «Краснодара» ощутимый перевес по личным встречам. Южане выиграли в восьми последних встречах, причем за это время они пропустили лишь три мяча. Две последние игры соперников завершались крупно — 4:0 и 3:0.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Оренбург» — «Краснодар». Присоединяйтесь!