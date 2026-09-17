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Сегодня, 08:00
«Оренбург» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 9-го тура чемпионата России.
«Оренбург» — «Краснодар»: потери
У «Оренбурга» по состоянию здоровья не сыграют вратарь Максим Рудаков, форвард Максим Савельев, хавбеки Роберт Мехия и Дмитрий Васильев. Из-за перебора желтых карточек хозяевам не помогут защитник Джон Паласиос и хавбек Евгений Болотов, а из-за красных карточек, полученных в прошлом туре, не сыграют защитник Максим Сивис и нападающий Руслан Куль.
У южан травмирован полузащитник Никита Кривцов.
«Оренбург» — «Краснодар»: личные встречи
В последний раз «Оренбург» побеждал «Краснодар» почти пять лет назад — 13 ноября 2022-го в домашнем матче РПЛ (5:1). После этого команды шесть раз встречались в чемпионате и дважды в Кубке страны, каждый раз побеждали южане. Две последние встречи команда Мусаева выиграла крупно — 4:0 и 3:0.
«Краснодар»: форма в последних турах РПЛ
Команда Мурада Мусаева в прошлом туре ушла от поражения в матче с «Акроном» (1:1), а перед этим — упустила победу над «Крыльями Советов» (2:2). На старте чемпионата у «Краснодара» было шесть побед. Этот запас позволяет южанам до сих пор лидировать в РПЛ.
«Оренбург»: форма в последних турах РПЛ
В 8-м туре «Оренбург» в концовке упустил ничью в выездном матче с московским «Динамо» (0:1). Перед этим у «газовиков» была серия из пяти ничейных результатов: с «Рубином» (1:1), «Локомотивом» (1:1), «Факелом» (0:0), «Спартаком» (1:1) и «Акроном» (2:2).
Где смотреть трансляцию матча «Оренбург» — «Краснодар»
Игру «Оренбурга» и «Краснодара» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Оренбург» — «Краснодар»
Матч команд Ильдара Ахметзянова и Мурада Мусаева состоится в четверг, 17 сентября, в Оренбурге на стадионе «Газовик». Стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.
В четверг, 17 сентября, «Краснодар» сыграет с «Оренбургом» в 9-м туре премьер-лиги. «Быки» после шести побед со старта чемпионата в двух последних турах сбавили обороты, сыграв вничью с «Крыльями Советов» (2:2) и «Акроном» (1:1).
«Оренбург» свою единственную победу одержал еще в первом туре над «Ростовом» (2:1), причем в меньшинстве, после чего не выигрывает в семи турах кряду. Правда, и проигрывают «газовики» редко — две неудачи на старте РПЛ.
У «Краснодара» ощутимый перевес по личным встречам. Южане выиграли в восьми последних встречах, причем за это время они пропустили лишь три мяча. Две последние игры соперников завершались крупно — 4:0 и 3:0.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Оренбург» — «Краснодар». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0