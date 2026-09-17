Защитник ЦСКА Ди Лусиано перешел в «Чукарички» на правах аренды

ЦСКА объявил о переходе защитника Рамиро Ди Лусиано в сербский «Чукарички» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца июня 2027 года.

22-летний аргентинец перешел в ЦСКА из «Банфилда» в августе 2025 года. За армейский клуб защитник провел 3 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Контракт Ди Лусиано с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.

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