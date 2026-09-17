«Оренбург» и «Краснодар» объявили составы на матч 9-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Краснодара» на матч 9-го тура чемпионата России.

Игра состоится 17 сентября на «Газовик Арене» в Оренбурге. Начало — в 16.15 по московскому времени.

«Оренбург»: Овсянников, Хотулев, Татаев, Лукашов, Ценов, Пуэбла, Назаренко, Рыбчинский, Пыхчеев, Томпсон, Гузина.

Запасные: Дегтев, Поройков, Ведерников, Касимов, Силва, Мехия, Голыбин, Минатулаев, Иващенко, Гонсалес, Жезус, Касаджиков.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Вахания, Аугусто, Батчи, Уткин, Черников, Кордоба, Боселли.

Запасные: Корякин, Родригес, Пальцев, Хмарин, Петров, Пина, Оздоев, Воробьев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Оренбург» — «Краснодар» можно в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 16:15. Газовик (Оренбург)

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