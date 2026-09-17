Ещенко считает, что Угальде мотивировал приход Даку: «Стал больше забивать»

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе красно-белых над «Факелом» (1:0) в матче 9-го тура РПЛ.

«Когда «Спартак» начинает быстро и качественно распоряжаться мячом, тогда и создаются моменты, а так иногда все было медленно и долго. Но нужно отдать должное, что команда боролась до конца и заслужила победу. Мне кажется, что с приходом Даку Угальде стал играть агрессивнее и больше забивать. Думаю, покупка второго нападающего его мотивировала — любой футболист хочет играть», — сказал Ещенко «СЭ».

«Спартак» с 19 очками занимает второе место в РПЛ.

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