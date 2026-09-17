Ещенко считает, что Угальде мотивировал приход Даку: «Стал больше забивать»
Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе красно-белых над «Факелом» (1:0) в матче 9-го тура РПЛ.
«Когда «Спартак» начинает быстро и качественно распоряжаться мячом, тогда и создаются моменты, а так иногда все было медленно и долго. Но нужно отдать должное, что команда боролась до конца и заслужила победу. Мне кажется, что с приходом Даку Угальде стал играть агрессивнее и больше забивать. Думаю, покупка второго нападающего его мотивировала — любой футболист хочет играть», — сказал Ещенко «СЭ».
«Спартак» с 19 очками занимает второе место в РПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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