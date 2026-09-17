Погребняк — об ошибках Латышонка: «Забыл перчатки во время второго гола — ничего страшного»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре голкипера «Балтики» Евгения Латышонка в матче 9-го тура РПЛ против сине-бело-голубых (2:3).

«У всех бывают неудачные матчи. Да, пропустил довольно простые мячи, особенно второй. Кстати, такой гол, как Глушенков, я тоже однажды забивал, когда выступал за «Балтику». Так что такие не берутся. Но Латышонка надо поддержать. Ну, забыл перчатки во время второго гола — ничего страшного. Поскользнулся, но там и на коленках можно было отбить второй. Но такое бывает», — сказал Погребняк «СЭ».

28-летний Латышонок выступал за «Зенит» с июня 2024 года. В июле 2026 года вратарь перешел в «Балтику» на правах аренды. Соглашение рассчитано на сезон-2026/27.

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