Погребняк: «Чемпионские амбиции есть у половины таблицы, а чемпионский футбол пока не показывает никто»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Никто сейчас не показывает вразумительную игру. Все теряют очки. Чемпионские амбиции есть у половины таблицы, а чемпионский футбол пока не показывает никто. Но для конкурентоспособности чемпионата это плюс», — сказал Погребняк «СЭ».

Лидером таблицы чемпионата России является «Краснодар» с 20 очками. Второе место занимает «Спартак» с 19 очками. Третьим идет «Зенит» с 18 очками.

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