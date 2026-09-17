Лещенко считает, что «Динамо» продлит серию побед в РПЛ в матче против «Ростова»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Ростовом».

«Будет сложная игра. Очень тяжелая дорога, сначала в Краснодар, затем на автобусе в Ростов. Все команды, которые играют в Ростове, преодолевают трудности. Ехать практически сутки. «Ростов» в последнее время показывает хорошую игру, прессингует. Думаю, «Динамо» продлит свою серию побед. Очень на это надеюсь», — сказал Лещенко «СЭ».

«Ростов» и «Динамо» сыграют в рамках 9-го тура чемпионата России в четверг, 17 сентября. Игра состоится на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону и начнется в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Ростов» — «Динамо» можно в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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