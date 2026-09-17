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Судейство

Полузащитник «Факела» Нетфуллин: «Вроде ввели ВАР, а ощущение, что стало только хуже»

Константин Белов
Корреспондент

Полузащитник «Факела» Рафиль Нетфуллин в комментарии для «СЭ» оценил решение ЭСК о назначенном пенальти в ворота воронежской команды в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

— Какая у вас была реакция, когда ЭСК признала верным решение арбитра назначить пенальти в матче «Факела» и «Зенита»?

— Прошло достаточно много времени. Нам это очков не принесло. Сейчас можно что-либо наговорить лишнего. Но в первую очередь нужно не допускать таких моментов у своих ворот, которые приводят к неоправданным вещам. Честно, не хочется это комментировать. Вроде ввели ВАР, а такое ощущение, что после его внедрения стало только хуже, — сказал Нетфуллин.

Игра проходила 29 августа. «Зенит» в концовке вырвал победу благодаря голу Александра Соболева с пенальти. Арбитр Антон Фролов назначил одиннадцатиметровый после эпизода с единоборством Нетфуллина с Даниилом Кондаковым в штрафной площади воронежцев — Кондаков при попытке ударить по мячу попал по ноге Нетфуллину.

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала верным решение Фролова о назначении пенальти в пользу «Зенита». В мотивировке решения ЭСК объяснила, что Кондаков выиграл позицию, а Нетфуллин стал инициатором контакта с соперником и помешал ему нанести удар по воротам.

Антон Фролов.В матче «Факел» — «Зенит» все решил пенальти после падения Кондакова. Арбитр Фролов допустил ошибку?

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ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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