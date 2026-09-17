Полузащитник «Факела» Нетфуллин: «Вроде ввели ВАР, а ощущение, что стало только хуже»

Полузащитник «Факела» Рафиль Нетфуллин в комментарии для «СЭ» оценил решение ЭСК о назначенном пенальти в ворота воронежской команды в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

— Какая у вас была реакция, когда ЭСК признала верным решение арбитра назначить пенальти в матче «Факела» и «Зенита»?

— Прошло достаточно много времени. Нам это очков не принесло. Сейчас можно что-либо наговорить лишнего. Но в первую очередь нужно не допускать таких моментов у своих ворот, которые приводят к неоправданным вещам. Честно, не хочется это комментировать. Вроде ввели ВАР, а такое ощущение, что после его внедрения стало только хуже, — сказал Нетфуллин.

Игра проходила 29 августа. «Зенит» в концовке вырвал победу благодаря голу Александра Соболева с пенальти. Арбитр Антон Фролов назначил одиннадцатиметровый после эпизода с единоборством Нетфуллина с Даниилом Кондаковым в штрафной площади воронежцев — Кондаков при попытке ударить по мячу попал по ноге Нетфуллину.

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала верным решение Фролова о назначении пенальти в пользу «Зенита». В мотивировке решения ЭСК объяснила, что Кондаков выиграл позицию, а Нетфуллин стал инициатором контакта с соперником и помешал ему нанести удар по воротам.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.