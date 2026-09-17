Защитник «Спартака» Джику о критике со стороны Слуцкого: «Я не знаю, кто это»

Защитник «Спартака» Александер Джику отреагировал на критику со стороны бывшего главного тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого.

Ранее 55-летний специалист заявил, что «у «Спартака» нет ни одного игрока в линии обороны, которого можно назвать королем надежности». Слуцкий отметил, что Джику и его партнер по центру защиты красно-белых Кристофер Ву «вообще не играют друг с другом».

«Я не знаю, кто это, но это его мнение. Видимо, я не смогу попасть в его команду, раз он обо мне так высказывается», — приводит слова Джику «РБ Спорт».

32-летний ганский защитник принял участие в 10 матчах «Спартака» в сезоне-2026/27 и отдал одну результативную передачу.

«Спартак» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблиц РПЛ. На первой строчке находится «Краснодар» (20 очков), который имеет матч в запасе.

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