Агент Барбоза опроверг информацию о работе с нападающим «Динамо» Тюкавиным

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал «СЭ» новость о том, что представляет интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

Ранее телеграм-канал «МЯЧ RU» сообщил, что Барбоза с недавнего времени стал представлять интересы футболиста за пределами России.

«Где эта информация появилась? Это не соответствует действительности. Думаю, у Тюкавина есть свой агент. Я не имею к нему никакого отношения», — сказал Барбоза «СЭ».

Тюкавин провел в сезоне-2026/27 9 матчей во всех турнирах. На его счету 3 забитых мяча и 1 голевая передача. Контракт нападающего с «Динамо» рассчитан до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 17 миллионов евро.

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