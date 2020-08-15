Источник: «Спартак» предложил 9 миллионов евро за полузащитника «Гента»

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Гента» Элише Овусу, сообщает ghanasoccernet.com. Российский клуб готов предложить за 22-летнего ганца девять миллионов евро.

Овусу перешел в «Гент» из «Лиона» прошлым летом за 1 миллион евро.

Помимо «Спартака», интерес к футболисту проявляет «Севилья». «Гент» не устраивает сумма в 9 миллионов, клуб требует не меньше 20 миллионов.

В прошлом сезоне Овусу провел 27 матчей в чемпионате Бельгии и 14 — в Лиге Европы. Также он отыграл одну встречу в стартовавшем сезоне-2020/21.