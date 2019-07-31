Источник: Малком отклонил предложение "Эвертона" ради "Зенита"

"Эвертон" сделали предложение "Барселоне" о покупке 22-летнего полузащитника Малкома, информирует sport.es. Однако сам бразилец отказался от этого варианта, так как уже согласовал условия личного контракта с "Зенитом", предложение которого более выгодно.

Ранее стало известно, что российский клуб готов заплатить за 22-летнего бразильца 39 миллионов евро и еще возможные бонусы.

Кроме того, у Малкома было предложение из Китая (также сообщалось о дортмудской "Боруссии) и из США (MLS).

В прошлом сезоне нападающий провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.