Источник: Гончаренко — основной кандидат на пост главного тренера «Краснодара»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко может возглавить «Краснодар» в следующем сезоне, сообщает «Чемпионат».
По данным источника, владелец «быков» Сергей Галицкий видит в Гончаренко подходящую замену Мураду Мусаеву.
«Если Гончаренко покинет ЦСКА, которого может заменить Олич, он станет первым выбором для Галицкого», — рассказал «Чемпионату» источник.
Сегодня, 19 марта, сообщалось, что московский клуб в скором времени объявит о том, что новым главным тренером ЦСКА станет Ивиц Олич.
В нынешнем сезоне РПЛ ЦСКА с 40 очками занимает 4-е место, «Краснодар» располагается на 9-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4299057-goncharenko-glavnyj-kandidat-na-post-trenera-krasnodara-so-sleduyuschego-sezona.html
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