Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: Гончаренко — основной кандидат на пост главного тренера «Краснодара»

19:21
Виктор Гончаренко. Фото Виталий Тимкив
Виктор Гончаренко. Фото Виталий Тимкив
Теги:

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко может возглавить «Краснодар» в следующем сезоне, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, владелец «быков» Сергей Галицкий видит в Гончаренко подходящую замену Мураду Мусаеву.

«Если Гончаренко покинет ЦСКА, которого может заменить Олич, он станет первым выбором для Галицкого», — рассказал «Чемпионату» источник.

Сегодня, 19 марта, сообщалось, что московский клуб в скором времени объявит о том, что новым главным тренером ЦСКА станет Ивиц Олич.

В нынешнем сезоне РПЛ ЦСКА с 40 очками занимает 4-е место, «Краснодар» располагается на 9-й строчке.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4299057-goncharenko-glavnyj-kandidat-na-post-trenera-krasnodara-so-sleduyuschego-sezona.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...