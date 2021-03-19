Слуцкий оценил качество газона на стадионе «Рубина» перед матчем с «Химками»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил качество поля на домашнем стадионе казанского клуба перед матчем 23-го тура РПЛ с «Химками».
«Газон сейчас один из лучших в России. Может, только стадион «Зенита» с крышей в лучшем состоянии находится. Поле неидеальное, как и любое поле в России, но оно точно не будет так сильно ограничивать футболистов, как это было в нашем предыдущем домашнем поединке», — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер».
Матч «Рубин» — «Химки» состоится 19 марта. Начало — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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