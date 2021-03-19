Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Слуцкий оценил качество газона на стадионе «Рубина» перед матчем с «Химками»

18:56
Теги:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил качество поля на домашнем стадионе казанского клуба перед матчем 23-го тура РПЛ с «Химками».

«Газон сейчас один из лучших в России. Может, только стадион «Зенита» с крышей в лучшем состоянии находится. Поле неидеальное, как и любое поле в России, но оно точно не будет так сильно ограничивать футболистов, как это было в нашем предыдущем домашнем поединке», — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер».

Матч «Рубин» — «Химки» состоится 19 марта. Начало — в 19.00 (мск).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...