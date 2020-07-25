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Источник: Главный тренер «Милана» заинтересован в трансфере Миранчука

13:39
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заинтересован в переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Об этом сообщил телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По его информации, россиянин является одной из целей тренера. При этом если бы команду возглавил Ральф Рангник, переход точно не состоялся бы, так как немец в Миранчуке заинтересован не был и делал ставку на футболистов других игровых характеристик.

Также сообщается, что в контракте игрока прописана сумма отступных в 8 миллионов евро. 24-летний футболист в сезоне-2019/20 провел 32 матча за «Локо» и забил 16 мячей при пяти голевых передачах.

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