Источник: «Динамо» интересуется 29-летним вратарем «Ромы»
«Динамо» интересуется вратарем «Ромы» Робином Ольсеном, утверждает итальянский журналист Николо Скира в Twitter.
В прошлом сезоне 29-летний швед провел 27 матчей в серии А, в которых пропустил 42 гола. Его контракт с итальянским клубом будет действовать до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость Ольсена, по данным transfermarkt, составляет 7,5 миллионов евро.
La #Roma al lavoro sul fronte cessioni. Su #Schick c'? l'interesse di #Lipsia e #BorussiaDortmund. Duello #Mallorca-#SPAL per #Santon. #Gonalons verso il #Rennes in prestito con diritto di riscatto a 2 milioni, mentre per #Olsen spunta la #DinamoMosca. #calciomercato— Nicol? Schira (@NicoSchira) August 21, 2019
Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр