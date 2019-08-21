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Источник: «Динамо» интересуется 29-летним вратарем «Ромы»

13:18
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«Динамо» интересуется вратарем «Ромы» Робином Ольсеном, утверждает итальянский журналист Николо Скира в Twitter.

В прошлом сезоне 29-летний швед провел 27 матчей в серии А, в которых пропустил 42 гола. Его контракт с итальянским клубом будет действовать до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость Ольсена, по данным transfermarkt, составляет 7,5 миллионов евро.

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