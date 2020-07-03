Источник: Алексей Миранчук может стать игроком «Фиорентины»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Альфредо Педулла.

Голы 24-летнего хавбека в ворота «Ювентуса» на групповой стадии Лиги чемпионов привлекли внимание итальянских клубов. Одним из них является «Фиорентина», которой было предложено подписать Миранчука.

Ранее в СМИ в качестве претендентов на Миранчука фигурировали «Ювентус» и «Милан».

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах «Локомотива», забив 13 мячей при 5 результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 14,5 миллиона евро.