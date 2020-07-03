Источник: Алексей Миранчук может стать игроком «Фиорентины»
3 июля 2020, 13:12
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Альфредо Педулла.
Голы 24-летнего хавбека в ворота «Ювентуса» на групповой стадии Лиги чемпионов привлекли внимание итальянских клубов. Одним из них является «Фиорентина», которой было предложено подписать Миранчука.
Ранее в СМИ в качестве претендентов на Миранчука фигурировали «Ювентус» и «Милан».
В текущем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах «Локомотива», забив 13 мячей при 5 результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 14,5 миллиона евро.
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