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Источник: Алексей Миранчук может стать игроком «Фиорентины»

3 июля 2020, 13:12
Алексей Миранчук. Фото Никита Успенский., "СЭ"
Алексей Миранчук. Фото Никита Успенский., "СЭ"
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Альфредо Педулла.

Голы 24-летнего хавбека в ворота «Ювентуса» на групповой стадии Лиги чемпионов привлекли внимание итальянских клубов. Одним из них является «Фиорентина», которой было предложено подписать Миранчука.

Ранее в СМИ в качестве претендентов на Миранчука фигурировали «Ювентус» и «Милан».

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах «Локомотива», забив 13 мячей при 5 результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 14,5 миллиона евро.

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