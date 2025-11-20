Гусев: «Я бы не сказал, что с Карпиным были какие-то недопонимания»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев рассказал об атмосфере в команде при бывшем наставнике Валерии Карпине.

— Писали, что в команде была напряженность при Карпине.

— Я бы не сказал, что с Валерием Георгиевичем были какие-то напряженности. Нормальная атмосфера. Абсолютно все нормально коммуницировали. Поэтому никаких напряженностей не было.

Кривить душой не надо, главное, особенно для таких больших клубов, как «Динамо», и других, когда ты работаешь тренером — результат. Во всем мире так, не только в «Динамо». Это законы, которые давно написаны в футболе и давно работают. Думаю, они еще долго не поменяются.

— Как отреагировали на решение Карпина?

— Конечно, для команды это всегда неприятные новости. Опять же, это неотъемлемая часть футбола. Всегда было, есть и будет: нет результата — удар на себя принимает тренер. Ничего, думаю, не поменяется.

17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Гусев.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ — у команды 17 очков после 15 матчей.