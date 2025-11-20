Гусев рассказал о повреждениях у Миранчука, Глебова и Зайнутдинова

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев рассказал о том, что среди травмированных игроков — полузащитники Антон Миранчук, Данил Глебов и защитник Бактиер Зайнутдинов.

— У нас есть группа травмированных. Это неотъемлемая часть футбола. Сегодня был день большой нагрузки, интенсивная тренировка: ребята с желанием и пониманием отнеслись. Работаем дальше, готовимся к игре. Более конкретно по срокам — к медицинскому штабу. Когда будут участвовать в играх, мне сейчас сказать сложно. У Миранчука небольшое повреждение, у Дани [Глебова], у Зайнутдинова.

— Какой настрой?

— Хороший.

30-летний Миранчук в сезоне-2025/26 в 10 матчах сделал 2 результативные передачи, у 26-летнего Глебова — 1 передача в 17 играх, у 27-летнего Зайнутдинова — 10 матчей без результативных действий.