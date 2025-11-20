Агент Силаса рассказал об интересе «Краснодара» к футболисту

Агент полузащитника «Штутгарта» Силаса Катомпа Мвумпы Мехмет Эсер ответил на вопрос «СЭ» об интересе российских клубов к футболисту.

«В прошлом году Силасом интересовался «Краснодар», — сказал Эсер «СЭ».

19 ноября сообщалось, что «Спартак» хочет подписать 27-летнего футболиста.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне вингер не провел ни одного матча за «Штутгарт».