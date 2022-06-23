Фукс и Алберто могут вернуться в «Интернасиональ» из-за решения ФИФА
«Интернасиональ» хочет вернуть защитника ЦСКА Бруно Фукса и нападающего «Зенита» Юри Алберто после решения Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года, сообщает UOL.
По информации источника, бразильский клуб уже начал работу по возвращению двух своих бывших игроков.
Отмечается, что Фукс хочет приостановить контракт с ЦСКА и вернуться в «Интернасиональ».
Ранее сообщалось, что «Коринтианс» хочет подписать Алберто, воспользовавшись решением ФИФА.
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