Фукс и Алберто могут вернуться в «Интернасиональ» из-за решения ФИФА

«Интернасиональ» хочет вернуть защитника ЦСКА Бруно Фукса и нападающего «Зенита» Юри Алберто после решения Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года, сообщает UOL.

По информации источника, бразильский клуб уже начал работу по возвращению двух своих бывших игроков.

Отмечается, что Фукс хочет приостановить контракт с ЦСКА и вернуться в «Интернасиональ».

Ранее сообщалось, что «Коринтианс» хочет подписать Алберто, воспользовавшись решением ФИФА.