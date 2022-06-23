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Фукс и Алберто могут вернуться в «Интернасиональ» из-за решения ФИФА

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Интернасиональ» хочет вернуть защитника ЦСКА Бруно Фукса и нападающего «Зенита» Юри Алберто после решения Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года, сообщает UOL.

По информации источника, бразильский клуб уже начал работу по возвращению двух своих бывших игроков.

Отмечается, что Фукс хочет приостановить контракт с ЦСКА и вернуться в «Интернасиональ».

Ранее сообщалось, что «Коринтианс» хочет подписать Алберто, воспользовавшись решением ФИФА.

Источник: https://www.uol.com.br/esporte/ultimas-noticias/enm/2022/06/22/inter-foca-em-permanencias-e-chegadas-com-nova-determinacao-da-fifa-sobre-russia-e-ucrania.htm
Бруно Фукс
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Юри Алберто
ФИФА
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