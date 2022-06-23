Широков об уходе Языджи: «Свою продуктивность Юсуф показал в первых четырех матчах. Потом ее было меньше»

Экс-игрок сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход полузащитника Юсуфа Языджи из ЦСКА.

«Свою продуктивность Юсуф показал в первых четырех матчах. Потом ее было меньше. Трудно оценить, насколько он был полезен для клуба. За полгода трудно понять, насколько стабильно игрок может демонстрировать свои качества. Лично я так и не понял», — сказал Широков «СЭ».

Сегодня, 23 июня, московский клуб сообщил, что не смог договориться с «Лиллем» о трансфере 25-летнего турка.

Армейцы взяли полузащитника в аренду у французского клуба 19 января 2022 года. В прошедшем сезоне Языджи забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах за красно-синих во всех турнирах.