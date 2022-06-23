Ветеран ЦСКА Пономарев — об уходе Языджи: «Сыграл две-три игры и закончился»
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Юсуфа Языджи из ЦСКА.
«Елки-палки, что творят! Ничего серьезного в нем нет. Сыграл две-три игры и на этом Языджи закончился. Он физически не готов или филонит, чтобы получать большие деньги и сидеть в запасе. На Западе нужно сыграть определенное количество игр в основном составе, тогда ты получишь полную сумму денег. А у нас нет, ты можешь сидеть в запасе и получать миллионы. Вот такая идиотская ситуация у нас складывается. Как обычно, хотели как лучше, а получилось как всегда. Так что Языджи — небольшая потеря для ЦСКА, ради бога, пускай катится ко всем чертям. У нас свои бегунки есть, которые его заменят. А он не стоит восхвалений и таких денег. Это называется на профессиональном языке — дешевое повидло», — сказал Пономарев «СЭ».
Красно-синие взяли полузащитника в аренду у французского «Лилля» 19 января 2022 года. Языджи забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах за ЦСКА во всех турнирах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -