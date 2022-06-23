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Ветеран ЦСКА Пономарев — об уходе Языджи: «Сыграл две-три игры и закончился»

Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Юсуфа Языджи из ЦСКА.

Юсуф Языджи. ЦСКА объявил об уходе Языджи

«Елки-палки, что творят! Ничего серьезного в нем нет. Сыграл две-три игры и на этом Языджи закончился. Он физически не готов или филонит, чтобы получать большие деньги и сидеть в запасе. На Западе нужно сыграть определенное количество игр в основном составе, тогда ты получишь полную сумму денег. А у нас нет, ты можешь сидеть в запасе и получать миллионы. Вот такая идиотская ситуация у нас складывается. Как обычно, хотели как лучше, а получилось как всегда. Так что Языджи — небольшая потеря для ЦСКА, ради бога, пускай катится ко всем чертям. У нас свои бегунки есть, которые его заменят. А он не стоит восхвалений и таких денег. Это называется на профессиональном языке — дешевое повидло», — сказал Пономарев «СЭ».

Красно-синие взяли полузащитника в аренду у французского «Лилля» 19 января 2022 года. Языджи забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

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ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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