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«Коринтианс» хочет подписать Алберто после решения ФИФА о приостановке контрактов

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юри Алберто и Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Коринтианс» хочет подписать нападающего «Зенита» Юри Алберто после решения Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года, сообщает Lance.

По информации источника, руководство «Коринтианс» заинтересовано в возможной аренде 21-летнего бразильца.

Отмечается, что представители бразильского клуба общаются с окружением нападающего.

При этом официальные переговоры о переходе еще не начались.

В прошедшем сезоне Алберто забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт нападающего с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Вчера, 21 июня, в ФИФА заявили, что если клубы, входящие в Российский футбольный союз (РФС), не достигнут взаимного соглашения с иностранцами до 30 июня 2022 года, то игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.lance.com.br/corinthians/ex-santos-e-internacional-yuri-alberto-entra-no-radar-do-corinthians.html
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