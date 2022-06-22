«Коринтианс» хочет подписать Алберто после решения ФИФА о приостановке контрактов
«Коринтианс» хочет подписать нападающего «Зенита» Юри Алберто после решения Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года, сообщает Lance.
По информации источника, руководство «Коринтианс» заинтересовано в возможной аренде 21-летнего бразильца.
Отмечается, что представители бразильского клуба общаются с окружением нападающего.
При этом официальные переговоры о переходе еще не начались.
В прошедшем сезоне Алберто забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт нападающего с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Вчера, 21 июня, в ФИФА заявили, что если клубы, входящие в Российский футбольный союз (РФС), не достигнут взаимного соглашения с иностранцами до 30 июня 2022 года, то игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года.
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15
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