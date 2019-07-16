Инсайд "СЭ": "Спартак" может дать шанс Селихову и отложить вопрос с Гильерме до зимы

По информации обозревателя "СЭ" Вячеслава Короткина, "Спартак" может отложить вопрос по поводу выкупа 33-летнего голкипера "Локомотива" Гильерме.

В московском клубе рассчитывают, что уже через неделю-две 25-летний вратарь Александр Селихов сможет приступить к тренировкам в общей группе. Свой последний на данный момент матч он провел 6 апреля против ЦСКА (0:2), когда покинул поле на 69-й минуте из-за перелома пальца руки.

С тех пор футболист восстанавливался, помимо прочего давала о себе знать тяжела травма ахилла, датированная маем 2018-го – из-за нее Селихов пропустил около 10 месяцев. Но сейчас дела со здоровьем у голкипера налаживаются, ему для начала хотят дать провести несколько встреч в молодежном первенстве и в ФНЛ за "Спартак-2" (игрок заявлен в этот турнир), а затем подтягивать к основе. По информации обозревателя, напряжение в тренерском штабе красно-белых по вратарскому вопросу прилично спало после того, как прояснились перспективы Селихова.

Как уже сообщал "СЭ", несколько дней назад "Спартак" сделал "Локомотиву" предложение по поводу выкупа 33-летнего Гильерме, у которого в конце года истекает контракт, за 500 тысяч евро. Руководство железнодорожников размер компенсации не устроил – последовал отказ. Увеличат ли ее красно-белые – зависит от выступления Селихова, при этом зимой вратарь "Локо" может перейти в качестве свободного агента.

По нашей информации, ранее "Спартак" был готов заключить Гильерме трехлетнее соглашение с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон. При этом премия за подписание договора составила бы еще 3 миллиона евро, а агентская комиссия – тоже 3 миллиона евро, по 1 миллиону за каждый год. (Вячеслав Короткин)

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