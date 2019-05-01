Защитник "Зенита" Игорь Смольников в интервью пресс-службе клуба рассказал, что не видит проблемы в том, что линия обороны петербуржцев самая возрастная в команде. Он отметил важность уровня, который показывают игроки.

– Линия обороны "Зенита" – самая возрастная в команде. Болельщики в шутку замечают, что, когда на поле Анюков, Иванович и Ракицкий, на троих им 100 лет. Насколько опыт защитников важен для команды?



– Когда игроки показывают уровень, какая разница, сколько им лет? Состав выбирает тренер. Если футболист в хорошей форме, не важно, двадцать ему или тридцать пять. Не вижу в этом никакой проблемы.



– Многие считают, что, если в твоей команде молодые игроки, как, например, в "Краснодаре", это дополнительный плюс, некий запас прочности.



– По сегодняшнему матчу я бы так не сказал: вспомните, сколько было голевых моментов. Думаю, нет смысла обращать внимание на возраст игроков, если тренер выбирает в состав именно их.



– После каждой победы "Зенит" фотографируется в раздевалке. А что в ней происходит после неудачных матчей?



– Точно не радуемся и не фотографируемся. Что-то обсуждаем, разбираем игру. Мы все как один кулак, в любой ситуации держимся вместе. Все время выигрывать невозможно, и, если ты проиграл, надо это принять, сделать выводы и победить в следующем матче.



– "Зенит" лидирует в чемпионате уже давно. Игроки изучают турнирную таблицу?



– Конечно. Как было ее не изучать, когда конкуренты дышали в спину! Сейчас стало легче. Когда ты отрываешься от преследователей, это здорово.



– Отрыв у "Зенита" довольно большой, но мы помним, как ЦСКА отыграл 12 очков. Что нужно сделать, чтобы это не повторилось?



– Идти от матча к матчу и в каждом стараться набрать 3 очка.

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