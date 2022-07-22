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Сегодня, 15:30

Осинькин объяснил, почему Игнатьев не смог проявить себя в «Крыльях»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Иван Игнатьев.
Фото ФК &quot;Рубин&quot;

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» рассказал о периоде сотрудничества с нападающим Иваном Игнатьевым, который стал игроком «Локомотива».

— Почему у Ивана Игнатьева не получилось в «Крыльях»? Дело в его характере? Так и не нашли к нему подход?

— Мы его взяли в аренду в самом конце трансферного окна — на замену Сергееву. На определенный срок. Так получилось, что в этот период времени Глушенков как раз стал постоянно играть и забивать, обрел стабильность. Иными словами, выиграл конкуренцию у Игнатьева. Хотя и Ваня нам помог: забил, отдал голевую передачу. Потом получил травму. И в конце сезона мы уже понимали, что не будем его выкупать. Решили дать шанс более молодым игрокам.

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Иван Игнатьев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Осинькин
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Осинькин ответил, способны ли «Крылья» повторить успех «Сочи»
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

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 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
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Хорен Байрамян

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