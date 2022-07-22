Осинькин объяснил, почему Игнатьев не смог проявить себя в «Крыльях»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» рассказал о периоде сотрудничества с нападающим Иваном Игнатьевым, который стал игроком «Локомотива».

— Почему у Ивана Игнатьева не получилось в «Крыльях»? Дело в его характере? Так и не нашли к нему подход?

— Мы его взяли в аренду в самом конце трансферного окна — на замену Сергееву. На определенный срок. Так получилось, что в этот период времени Глушенков как раз стал постоянно играть и забивать, обрел стабильность. Иными словами, выиграл конкуренцию у Игнатьева. Хотя и Ваня нам помог: забил, отдал голевую передачу. Потом получил травму. И в конце сезона мы уже понимали, что не будем его выкупать. Решили дать шанс более молодым игрокам.