Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Ананко назвал команду, которую считает самой популярной в России.

Сегодня, 22 июля, игроки красно-белых прибыли в Ставрополь, где команда готовится к матчу с «Краснодаром». К отелю, где остановилась команду, пришло большое количество фанатов.

— Почему «Спартак» настолько популярен? Ответ в истории. Надо заглянуть на 10-15 лет назад. Популярность «Спартака» завоевывалась многими поколениями.

— «Зенит» бы встречали таким же образом, как и «Спартак» в Ставрополе?

— Мы прекрасно понимаем, какая у нас народная команда. Все наглядно видно.

— «Спартак» популярнее «Зенита»?

— Вы же сами приводите примеры, — цитирует Ананко «РБ Спорт». — В какой бы город «Спартак» ни приезжал, всегда приходит много людей, несмотря на то, на каком команда месте.

Игра второго тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» состоится 23 июля. Начало — в 22.00 мск.