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Сегодня, 15:44

Дмитрий Ананко: «Все прекрасно понимают, что «Спартак» — самая народная команда»

Дмитрий Ананко считает «Спартак» самой народной командой России
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Ананко назвал команду, которую считает самой популярной в России.

Сегодня, 22 июля, игроки красно-белых прибыли в Ставрополь, где команда готовится к матчу с «Краснодаром». К отелю, где остановилась команду, пришло большое количество фанатов.

— Почему «Спартак» настолько популярен? Ответ в истории. Надо заглянуть на 10-15 лет назад. Популярность «Спартака» завоевывалась многими поколениями.

— «Зенит» бы встречали таким же образом, как и «Спартак» в Ставрополе?

— Мы прекрасно понимаем, какая у нас народная команда. Все наглядно видно.

— «Спартак» популярнее «Зенита»?

— Вы же сами приводите примеры, — цитирует Ананко «РБ Спорт». — В какой бы город «Спартак» ни приезжал, всегда приходит много людей, несмотря на то, на каком команда месте.

Игра второго тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» состоится 23 июля. Начало — в 22.00 мск.

Дмитрий Ананко
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
7
4
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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