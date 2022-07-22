Дмитрий Ананко: «Все прекрасно понимают, что «Спартак» — самая народная команда»
Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Ананко назвал команду, которую считает самой популярной в России.
Сегодня, 22 июля, игроки красно-белых прибыли в Ставрополь, где команда готовится к матчу с «Краснодаром». К отелю, где остановилась команду, пришло большое количество фанатов.
— Почему «Спартак» настолько популярен? Ответ в истории. Надо заглянуть на 10-15 лет назад. Популярность «Спартака» завоевывалась многими поколениями.
— «Зенит» бы встречали таким же образом, как и «Спартак» в Ставрополе?
— Мы прекрасно понимаем, какая у нас народная команда. Все наглядно видно.
— «Спартак» популярнее «Зенита»?
— Вы же сами приводите примеры, — цитирует Ананко «РБ Спорт». — В какой бы город «Спартак» ни приезжал, всегда приходит много людей, несмотря на то, на каком команда месте.
Игра второго тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» состоится 23 июля. Начало — в 22.00 мск.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1