«Зенит»? Никогда не просил ребят ставить «автобус». Осинькин — о матче с питерцами, Дзюбе, Пиняеве, комплименте Бердыева и «Спартаке»

Накануне матча с «Зенитом» «СЭ» поговорил с главным тренером «Крыльев Советов» Игорем Осинькиным.

«Зенит»

— После матча с «Оренбургом» в 1-м туре «Крылья Советов», пожалуй, получили больше всех комплиментов среди всех команд РПЛ. Мол, самарцы вновь потеряли ключевых исполнителей, однако продолжают феерить, показывать красивый, комбинационный футбол и добиваться результата.

— У меня точно голова не кружится. Надо понимать, что мы встречались с командой, которая только вышла в РПЛ. Наверняка со временем, адаптируясь к новым реалиям, «Оренбург» станет сильнее. При этом не могу сказать, что «Крылья» показывали качественный футбол на протяжении всех 90 минут. Да, наверное, игра получилась красивой, яркой, однако это совершенно ничего не значит.

— Почему?

— Иногда команда играет так, как ей позволяет соперник. Пора забыть об этой победе. У нас впереди «Зенит». В целом, считаю, некорректно, опрометчиво восторгаться результатом матча с «Оренбургом», в котором мы пропустили два гола.

— Нет опасений, что «Зенит», сыграв вничью с «Химками», будет выглядеть раненым зверем и вы просто попадетесь под горячую руку?

— Когда мы узнали результат матча «Химки» — «Зенит», поняли, что в следующем туре питерцы будут сверхмотивированы. Для чемпиона страны терять очки в двух играх кряду — слишком большая роскошь. Однако мы все равно должны отталкиваться от себя. Для нас предстоящий поединок — серьезный вызов, возможность проверить свои силы на фоне лучшей команды РПЛ последних лет.

— Но в то же время матч с «Химками» показал, что с таким «Зенитом» можно играть и при определенных обстоятельствах даже побеждать?

— Отчасти с вами можно согласиться. Но, думаю, многое зависит от мотивации. «Зенит» вел в счете в игре с «Химками», хотел победить малой кровью, сэкономив силы. Да, встреча завершилась вничью, но разница в уровне исполнителей, конечно, бросалась в глаза.

— А не хотите ли отойти от своей атакующей философии и сыграть против «Зенита» прагматично, от обороны?

— Любая команда должна иметь определенный баланс в обороне и в атаке. Мы все время говорим с ребятами, что «Крылья» должны играть в атакующий футбол. Но при этом не забываем о надежности сзади. Однако когда мяч у нас, то должны полноценно атаковать. Мы никогда в жизни не говорили с футболистами про «автобус». Я никогда не просил их его «припарковать» у нашей штрафной. Да, бывают матчи, когда некоторые соперники нас прижимают к воротам, давят, заставляют обороняться. Но мы сами намеренно не играем вторым номером.

Все познается в сравнении. Для России «Зенит» сверхатакующая команда. Но когда встречается с «Челси», лондонцы заставляют питерцев проводить игру на своей трети поля.

Иван Сергеев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сергеев, Дзюба, Дзагоев

— В прошлом сезоне вы дали бой лидеру чемпионата — ничья и поражение. Когда уступили «Зениту» (1:2), один из голов в ворота самарцев провел Артем Дзюба. Для вас это благо, что его сейчас нет в команде Сергея Семака?

— Трудно сказать. Вы говорите про прошлый сезон. Осенью Дзюба находился в хорошей форме, поражал ворота практически в каждом матче. Забил нам, еще и заработал пенальти. Остается только гадать, как бы он выглядел сейчас. Понятно, что Артем — игрок, который может создать проблемы любой команде. Если он чувствует свое преимущество в физической силе, то «Зенит» здорово использует его габариты. Через Дзюбу строилось много атак.

— Но в Питере произошла перезагрузка.

— Сейчас «Зенит» меняется, хочет играть в совершенно другой футбол. Добавляются южноамериканцы, которые исповедуют иные футбольные ценности. В нападении выходит наш бывший игрок Сергеев, который немало забивает.

— Вам ли не знать, как закрыть Сергеева?

— Мы в целом понимаем, на что способен этот нападающий. Но сможем ли его нейтрализовать? Только игра покажет.

— Как бы оценили его игру в «Зените»?

— Мы за ним следим и понимаем, что он прошел несколько этапов за пока еще короткую зенитовскую карьеру. Сначала ему надо было адаптироваться, потом он уже стал полноценным футболистом основного состава, начал забивать, причем довольно много. Образовался эффективный тандем с Юри Алберто. Считаю, они в какой-то степени заменили пару Дзюба — Азмун, а для России это действительно была топ-связка. В этом сезоне Ване уже никто авансов выдавать не будет. Поживем — увидим.

— Если Сергеев забьет гол в ворота «Крыльев», будет ли он его праздновать?

— Сейчас многие обращают внимание на такие вещи. В первом туре полузащитник «Ахмата» Тимофеев забил гол своему бывшему клубу — «Спартаку» — и не радовался. Это личное дело каждого. Пусть Иван сделает так, как посчитает нужным. Я в свою очередь пожелаю ему побольше голов, но только не в матче с «Крыльями».

— Дзюба по-прежнему без команды. У вас ни разу не было мысли позвать его в «Крылья»? Или он не подходит под вашу философию?

— Я уж не знаю, агент вы его или нет, но такие разговоры обычно появляются в отношении тех футболистов, которые на какое-то время остаются без контракта. Вы упомянули философию. Мы все-таки стараемся брать ребят другого возраста. Он бы мог нам дать определенный опыт в игре, но «Крылья» выбрали свою линию и ее придерживаются. Даже не рассматривали вариант с Дзюбой, в том числе и по финансовой причине.

— Получается, и о варианте приглашения Дзагоева, с которым вы работали на заре его карьеры, не задумывались?

— Я бы с удовольствием с ним поработал, но у нас несколько причин, по которым мы на это не пойдем. Увы, такое сотрудничество невозможно. Это и возраст. Кроме того, считаю, что Алан в последнее время играл не столько атакующего полузащитника, сколько опорника или «восьмого номера». А мы в июне продлили как раз всех четырех наших центральных хавбеков. Так что эта позиция у нас полностью укомплектована. При этом я по-прежнему считаю Алана большим мастером, который многое умеет на поле.

Сергей Пиняев. ФК «Крылья Советов»

Зиньковский, Пиняев

— Был ли шанс удержать сейчас Зиньковского?

— На протяжении последних двух лет у него всегда были определенные предложения. Антон не скрывал, что в какой-то момент может уйти.

— Почему же не уходил?

— Считаю, правильно сделал. Ему надо было стать более конкурентоспособным, пройти испытание той же ФНЛ. Он стал сильнее, увереннее, набрал привлекательную статистику. В связи с этим на него уже обратили внимание большие клубы. Считаю, в «Спартаке» у Зиньковского были довольно качественные первые шаги. Но не стоит забывать, что в московской команде очень серьезная конкуренция в линии атаки.

— Вы понимали, что он созрел для «Спартака»?

— Надеялся. Говорить о том, что он сразу отвоюет место в «Спартаке», — наивно. У Антона довольно непростой путь в футболе, длинный... Было несколько этапов, когда ему нужно было перезагрузиться. Надеюсь, у Зиньковского здоровые амбиции.

— А вы с ним не шутили на тему того, что формально он идет на понижение? По итогам прошлого сезона «Крылья» оказались выше «Спартака».

— Нет, на эту тему я не говорил. Несмотря на положение в таблице, отдаю себе отчет в том, что «Спартак» — большой клуб. Понимаю,что Антон точно не пошел на понижение. И у него должно там получиться. Верю в него.

— 17-летний Пиняев впервые провел полный матч за «Крылья» (беседа состоялась до того, как стало известно о проблеме Сергея со здоровьем: футболисту диагностирован пневмоторакс. — Прим. «СЭ»). Это новый Зиньковский или по потенциалу даже выше?

— Не люблю я эти сравнения. Не хочу оценивать своих игроков: кто лучше, кто перспективнее. Давайте поговорим конкретно о Сергее.

— Ваше право.

— В прошлом сезоне Пиняев подменял как раз Зиньковского, который провел сильные матчи и не пропустил ни одной игры. По большому счету полноценного шанса Пиняев не получил. Все о нем знали только как об игроке, который выходит на замену во вторых таймах. Не забывайте, что на начало того чемпионата ему было всего 16 лет. И ожидать от него, что он физически будет на уровне мужчин и морально готов биться с ними, довольно смело. Его нужно было плавно подводить к этому. Сейчас он уже понимает, на что способен, что умеет. Психологически окреп, вырос из коротких штанишек, претендует на попадание в стартовый состав.

— Может стать настоящим открытием сезона?

— Мы прекрасно понимаем, что в 17 лет проводить все матчи на одном уровне — очень сложно. Слишком серьезная нагрузка. Но, думаю, Сергею по силам воспользоваться теми шансами, которые ему представятся.

Максим Глушенков. ФК «Крылья Советов»

Глушенков, Игнатьев

— Глушенков провел сумасшедший матч против «Оренбурга». Дубль, голевая передача. Он способен побороться за звание самого результативного игрока сезона?

— Не хочется в максимально ярких красках описывать его игру. Понимаем, что матч на матч не приходится. Одно дело — встречаться с «Оренбургом», а другое — с московскими клубами. Так что не надо по одной игре вешать какие-то ярлыки, мыслить стереотипно. Нам надо очень много работать. Глушенков умеет забивать. Умеет выжать из определенных моментов очень многое. Но и ему есть куда расти. Не стоит восторгаться «Крыльями»! Я далек от этих комплиментов. Если проанализировать игру с «Оренбургом», я не оцениваю ее так высоко, как СМИ.

— Почему у Ивана Игнатьева не получилось в «Крыльях»? Дело в его характере? Так и не нашли к нему подход?

— Мы его взяли в аренду в самом конце трансферного окна — на замену Сергееву. На определенный срок. Так получилось, что в этот период времени Глушенков как раз стал постоянно играть и забивать, обрел стабильность. Иными словами, выиграл конкуренцию у Игнатьева. Хотя и Ваня нам помог: забил, отдал голевую передачу. Потом получил травму. И в конце сезона мы уже понимали, что не будем его выкупать. Решили дать шанс более молодым игрокам.

«Спартак»

— Процитирую заместителя генерального директора «Крыльев» Романа Дьякова: «У Осинькина были конкретные предложения, но какие именно — лучше уточнить у него». Уточняем.

— Я продлил контракт с футбольным клубом «Крылья Советов». На сегодняшний день меня здесь все устраивает. Поэтому я не считаю правильным публично говорить на такие темы. Нам надо концентрироваться на матче с «Зенитом». У нас хватает игровых проблем, которые нужно решать. Совершенно не хочется рассуждать на тему, кто, куда, когда кого-то звал.

— Но вы же наверняка читали статьи, в которых именно Осинькин назывался чуть ли не идеальной фигурой для «Спартака»?

— Я не могу это комментировать. Я же не работник «Спартака». Мне правда нечего сказать.

— А вы думаете, что, лишившись за последний год четвертых ключевых футболистов, сможете прогрессировать в «Крыльях»?

— Я часто работал в условиях, когда мы теряли ребят. Но находили внутренние резервы. Подключали к работе более молодых футболистов, давали им шанс. Расставаться с лидерами, конечно, неприятно. Понимаешь, что без них будет крайне сложно добиться максимального результата. Порой ты просто остаешься на месте.

— Но вы же понимаете, что так вечно продолжаться не может. Постоянно теряя лидеров, «Крыльям» будет трудно конкурировать с топ-клубами.

— Самое сложное в этом плане, что на российском рынке (а мы в первую очередь ориентированы на него) все тяжелее и тяжелее находить подпитку. Это, конечно, беспокоит... Но нам нужно работать дальше.

Игорь Осинькин. ФК «Крылья Советов»

Бердыев, Гвардиола

— В недавнем интервью на «Коммент.Шоу» Курбан Бердыев выделил среди российских тренеров именно вас. Способны ли «Крылья» повторить подвиг «Ростова», который в 2016 году едва не стал чемпионом?

— Если объективно смотреть на вещи, сейчас это сделать невозможно.

— Почему?

— У нас молодая команда. А тогда в «Ростове» подобрались более опытные и более мастеровитые футболисты, которые умели решать совершенно иные задачи. Та команда прогрессировала и умела играть на результат.

— Ваши «Крылья» не умеют?

— В силу молодости мы играем в другой футбол. Все команды Курбана Бекиевича отличало именно это важное качество: умение играть на результат. К нашим подопечным оно может прийти только со временем. Сегодня мы можем провести яркий матч, но вряд ли способны показывать такой футбол на протяжении всего сезона. Хотя все время говорим с ребятами: мы должны уметь достигать побед.

— Получается, и прошлогоднее достижение «Сочи» вам сложно повторить?

— Некорректно сравнивать нас с «Сочи»: там уже сформировавшиеся мастера.

— Тогда какая ваша тренерская цель на сезон?

— Стараться побеждать в каждом матче и способствовать прогрессу своих подопечных. Мне бы не хотелось бороться за выживание, что помешало бы нам выращивать новых игроков, отвлекало бы от этого важнейшего процесса.

— Если бы была возможность отправиться на стажировку к европейскому тренеру, кого бы выбрали?

— Гвардиолу.

— Идеальный для вас тренер?

— Идеал — это все-таки собирательный опыт. Вот игра «Ливерпуля» Клоппа и «Ман Сити» Гвардиолы — то, к чему хочется стремиться. Эти матчи мне как тренеру нужно штудировать, впитывать идеи. Бесконечно учиться!