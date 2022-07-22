Мостовой прокомментировал свое непопадание на матч легенд «Зенита» и «Спартака»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что думает по поводу своего непопадания на матч легенд «Зенита» и «Спартака» (2:0). Игра прошла 8 июля в Санкт-Петербурге.
— Вы остро отреагировали на то, что вас не позвали на матч легенд «Зенита» и «Спартака».?
— Просто посмотрел состав, — заявил Мостовой Sport24. - Там легенд по двое-трое человек в каждой команде — остальные по 20 игр сыграли и по паре голов забили. Я двукратный чемпион Союза, куча голов — у кого из них все это есть? Мне за неделю до матча начали звонить журналисты: вы будете? А мне никто из РФС не позвонил?
Он также рассказал, что ему звонили несколько человек по поводу возможного участия, однако не смогли верно сформулировать свою просьбу.
— Ребята из «Спартака» пытались связаться лишь за пару дней до матча — но у меня уже были другие планы: я что, буду сидеть и ждать, пока кто-то проявится?
53-летний Мостовой играл за «Спартак» с 1987 по 1991 год. Футбольную карьеру он завершил в 2005 году.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1