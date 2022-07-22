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Мостовой прокомментировал свое непопадание на матч легенд «Зенита» и «Спартака»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что думает по поводу своего непопадания на матч легенд «Зенита» и «Спартака» (2:0). Игра прошла 8 июля в Санкт-Петербурге.

— Вы остро отреагировали на то, что вас не позвали на матч легенд «Зенита» и «Спартака».?

— Просто посмотрел состав, — заявил Мостовой Sport24. - Там легенд по двое-трое человек в каждой команде — остальные по 20 игр сыграли и по паре голов забили. Я двукратный чемпион Союза, куча голов — у кого из них все это есть? Мне за неделю до матча начали звонить журналисты: вы будете? А мне никто из РФС не позвонил?

Он также рассказал, что ему звонили несколько человек по поводу возможного участия, однако не смогли верно сформулировать свою просьбу.

— Ребята из «Спартака» пытались связаться лишь за пару дней до матча — но у меня уже были другие планы: я что, буду сидеть и ждать, пока кто-то проявится?

53-летний Мостовой играл за «Спартак» с 1987 по 1991 год. Футбольную карьеру он завершил в 2005 году.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-22-mostovoy-o-matche-legend-iz-spartaka-zvonili-za-paru-dney-do-matcha-ya-chto-budu-zhdat-poka-kto-to-proyavitsya
Александр Мостовой
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