Мостовой прокомментировал свое непопадание на матч легенд «Зенита» и «Спартака»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что думает по поводу своего непопадания на матч легенд «Зенита» и «Спартака» (2:0). Игра прошла 8 июля в Санкт-Петербурге.

— Вы остро отреагировали на то, что вас не позвали на матч легенд «Зенита» и «Спартака».?

— Просто посмотрел состав, — заявил Мостовой Sport24. - Там легенд по двое-трое человек в каждой команде — остальные по 20 игр сыграли и по паре голов забили. Я двукратный чемпион Союза, куча голов — у кого из них все это есть? Мне за неделю до матча начали звонить журналисты: вы будете? А мне никто из РФС не позвонил?

Он также рассказал, что ему звонили несколько человек по поводу возможного участия, однако не смогли верно сформулировать свою просьбу.

— Ребята из «Спартака» пытались связаться лишь за пару дней до матча — но у меня уже были другие планы: я что, буду сидеть и ждать, пока кто-то проявится?

53-летний Мостовой играл за «Спартак» с 1987 по 1991 год. Футбольную карьеру он завершил в 2005 году.