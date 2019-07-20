Игорь Черевченко: "В конце первого тайма "Арсенал" привез себе ненужный гол"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после победы над "Крыльями Советов" (3:2) в матче второго тура чемпионата России прокомментировал итоги встречи, сообщает официальный сайт самарцев.

– Счет 2:0 всегда самый опасный. 1:0 еще держит футболистов сконцентрированными. А тут уже другая ситуация, игроки расслабляются. Матч "Уфа" – "Краснодар" как раз это показал. В конце первого тайма мы "привезли" себе ненужный гол. А потом "Крылья" полетели вперед. Со всеми командами мы играем одинаково, перед игрой видим их слабые и сильные стороны, а потом говорим футболистам, как играть. Какие слабые стороны у "Крыльев"? Я не имею права обсуждать команду соперника, – приводит слова Черевченко пресс-служба "Крыльев Советов".

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