Игнатьев объяснил значимость дерби ЦСКА — «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что дерби ЦСКА — «Динамо» в рамках 16-го тура стоит особняком в РПЛ.

«Две команды, которые находятся в лидирующей группе нашего чемпионата. Две команды, которые разыграют дерби, будет много воспоминаний, много разговоров о том, что предшествовало этой игре, как это противостояние выглядело на протяжение долгой исторической фазы в советском и российском футболе. Обе команды будут стремиться добиться победы, потому что за результатом этой игры стоит многое. Помимо борьбы за три очка и движения по турнирной таблице, есть еще и взаимоотношения болельщиков, которые стремятся в этих играх добиться преимущества. Они могут понять плохой результат с командами ниже уровнем. А когда речь о матчах вроде «Спартак» — «Динамо», ЦСКА — «Динамо», «Спартак» — «Зенит», эти игры стоят особняком. Они очень важны для тренеров, игроков и болельщиков», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

После первого круга РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 25 очками. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на пятой строчке. Матч между командами пройдет 25 ноября и начнется в 17.30 по московскому времени.