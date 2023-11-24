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Игнатьев объяснил значимость дерби ЦСКА — «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что дерби ЦСКА — «Динамо» в рамках 16-го тура стоит особняком в РПЛ.

«Две команды, которые находятся в лидирующей группе нашего чемпионата. Две команды, которые разыграют дерби, будет много воспоминаний, много разговоров о том, что предшествовало этой игре, как это противостояние выглядело на протяжение долгой исторической фазы в советском и российском футболе. Обе команды будут стремиться добиться победы, потому что за результатом этой игры стоит многое. Помимо борьбы за три очка и движения по турнирной таблице, есть еще и взаимоотношения болельщиков, которые стремятся в этих играх добиться преимущества. Они могут понять плохой результат с командами ниже уровнем. А когда речь о матчах вроде «Спартак» — «Динамо», ЦСКА — «Динамо», «Спартак» — «Зенит», эти игры стоят особняком. Они очень важны для тренеров, игроков и болельщиков», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

После первого круга РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 25 очками. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на пятой строчке. Матч между командами пройдет 25 ноября и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/24/21782023.shtml?updated
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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