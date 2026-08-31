Алькарас в первом матче с апреля победил Сафиуллина на старте US Open

Испанец Карлос Алькарас победил россиянина Романа Сафиуллина в первом круге Открытого чемпионата США — 6:4, 6:4, 6:4. Матч длился 2 часа 22 минуты.

Третья ракетка мира сделал за игру 2 эйса, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. У 99-й ракетки — 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

Алькарас провел первый матч с 14 апреля. Он проходил восстановление после операции на руке.

Во втором круге Алькарас сыграет с португальцем Джейми Фарией.