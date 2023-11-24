Шавло заявил, что дисциплина в «Спартаке» будет влиять на результат матча с «Балтикой»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о предстоящем матче красно-белых с «Балтикой» в рамках 16-го тура РПЛ.

«Балтика» оказывает достойное сопротивление соперникам на своем стадионе и набирает в этих играх больше очков, чем на выезде. На матчи команды охотно приходят болельщики, и у нее определенно есть шансы на то, чтобы отобрать у «Спартака» победу. Однако и красно-белые показали неплохую форму в последних встречах. На игру повлияет в большей степени характер футболистов, если спартаковцы сыграют дисциплинированно и с самоотдачей. Полагаю, что вопросов к ним не будет, в противном случае нас будет ждать трудный матч, как был с «Факелом», — цитирует Шавло RT.

Матч пройдет 25 ноября на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 19.45 по московскому времени. На данный момент «Спартак» идет шестым в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками. «Балтика» занимает 14-е место (12 очков).