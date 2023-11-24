Гладилин рассказал, почему с напряжением ждет матча «Спартака» и «Балтики»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями в преддверии матча красно-белых с «Балтикой» в рамках 16-го тура РПЛ.

«Жду матча с «Балтикой» с напряженным настроением. Встреча будет непростой, а результат может оказаться не в пользу «Спартака». Качество игры москвичей пока не соответствует тому, чтобы побеждать на выезде. А калининградцы сейчас в хорошем функциональном состоянии и будут отлично мотивированы, поскольку играют дома и находятся в опасной зоне», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Матч пройдет 25 ноября на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 19.45 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» идет шестым в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками. «Балтика» занимает 14-е место (12 очков).