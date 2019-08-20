Гус Тил, его возлюбленная и вечерняя Москва. Фото после победы в дерби

Полузащитник «Спартака» Гус Тил поделился новой фотографией в своем Instagram после победы над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России. На снимке он позирует с девушкой на фоне вечерней Москвы.

Тил перешел из АЗ в «Спартак» 5 августа. В СМИ сообщали, что российский клуб заплатил за полузащитника около 18 миллионов евро.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020