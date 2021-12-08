Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об уходе из жизни экс-тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

«Я его еще на поле помню. Он обладатель Кубка СССР 1981 года, хороший футболист. Это грустная новость, потому что человек не боялся браться за любую работу. Это был человек-острослов. Он мне чем-то напоминал настоящего, доброго, светлого клоуна в самом замечательном смысле этого слова. Он приходил, и, как в песне «Машины времени», в этот час стало всем теплее. Игорь был замечательным, искренним, честным. Его будет сильно не хватать», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также спортивный телекомментатор высказался о преданности Гамулы футболу.

«Еще он был предан футболу. Его преданность футболу на зависть многим, он действительно по-настоящему любил футбол. Грустно», — добавил Губерниев.

О смерти Игоря Гамулы сообщила пресс-служба «Ростова». Гамула работал тренером в системе «Ростова» с 2011 года.