Дзюба — о смерти Гамулы: «Будем скучать по удивительно харизматичному человеку»
12:10
Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался по поводу смерти бывшего игрока и тренера «Ростова» Игоря Гамулы.
«Игорь Васильевич... Светлая память! Будем скучать по удивительно харизматичному человеку», — написал Дзюба в Instagram.
Сегодня, 8 декабря, пресс-служба «Ростова» сообщила о том, что Гамула скончался в возрасте 61 года. Специалист работал тренером в системе «Ростова» с 2011 года. С 2017 года на протяжении двух лет был селекционером клуба. Также он выступал за ростовчан в качестве футболиста с 1985 по 1988 год.
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