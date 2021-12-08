Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался по поводу смерти бывшего игрока и тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

«Игорь Васильевич... Светлая память! Будем скучать по удивительно харизматичному человеку», — написал Дзюба в Instagram.

Сегодня, 8 декабря, пресс-служба «Ростова» сообщила о том, что Гамула скончался в возрасте 61 года. Специалист работал тренером в системе «Ростова» с 2011 года. С 2017 года на протяжении двух лет был селекционером клуба. Также он выступал за ростовчан в качестве футболиста с 1985 по 1988 год.