«Хороший дядька. Никогда не боялся говорить правду». Реакция на смерть Игоря Гамулы

В среду, 8 декабря, ушел из жизни известный футбольный специалист.

Игорь Гамула — советский, украинский и российский футболист и тренер. Выступал за «Зарю» из Ворошиловграда, ростовский СКА и «Ростсельмаш». Вместе с армейцами выиграл Кубок СССР в 1981 году. Тренировал «Таврию» и «Черноморец», «Закарпатье» и «Ростов». Игорь Васильевич считался одним из главных шутников в нашем футболе, а его цитаты часто входили в различные хит-парады.

О смерти бывшего игрока и тренера сообщил «Ростов».

«Сегодня ушел из жизни бывший игрок и тренер нашего клуба Игорь Васильевич Гамула. Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича», — сообщение пресс-службы донского клуба.

Свои соболезнования выразили РФС и клубы РПЛ.

«Игорь Васильевич — прекрасный футболист и тренер, легенда двух непримиримых донских клубов — СКА и «Ростова», обладатель Кубка СССР-1981, очень яркий и жизнерадостный человек, проявивший себя во всех сферах футбола. Светлая память!» — говорится в сообщении РФС.

«Про здоровье ничего не говорил»

«Я буквально минуту назад узнал от Миши Осинова. Пока и сам не знаю никаких подробностей. Это шокирующая новость для меня, я же знал Игоря Васильевича с 16 лет, играли друг против друга. Он выступал за юношескую сборную Украины, а я за Туркмению, там и познакомились. Он капитаном был. И работали с ним вместе потом. Мы ровесники, конечно, это шок для меня. В последнее время мы с ним редко пересекались — то на стадионе, то в городе. Про здоровье ничего не говорил», — сказал главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов для «СЭ».

«Кошмар. Только пять минут назад позвонил Тимур Гурцкая, сказал: «Твой товарищ умер». Бедный Игорь. Человек-душа. Очень расстроен, ужас. Столько лет вместе были. Даже в армию призывались вместе: Я, Заваров, Гамула. С восемнадцати лет вместе. Совсем рано ушел Игорь, он 1960 года рождения, мы с Заваровым 1961-го. Наши соболезнования, великолепный футболист, тренер, специалист и человек ушел», — сказал бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов для «СЭ».

«До сих пор не верится»

«Грустно. Был шокирован, когда узнал об этом. До сих пор не верится, что такой яркий и жизнерадостный человек ушел из жизни. Созванивались месяц назад, говорили. Тяжело что-то говорить. Это был настоящий друг. Ценил и уважал всех, независимо от возраста. Был очень отзывчивым. Сочувствую близким», — сказал уроженец Ростовской области, полузащитник «Химок» Денис Глушаков для «СЭ».

«Хороший дядька. Всегда был на позитиве. Он никогда не боялся говорить правду. Мои соболезнования», — сказал экс-игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров для «СЭ».

«Очень расстроены»

«Мы в шоке. Очень расстроены. Это был прекрасный человек. С удовольствием смотрела его эфиры по телевидению. Эта потеря для всех — для футбола, для зрителей и в первую очередь для семьи», — сказала супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья для «СЭ».

«Ну как так то, Игорь Василич. Не верится, просто шок! Не может такого быть! Василич нам тебя будет очень не хватать... Искренние соболезнования родным и близким! Светлая память», — написал в своем Instagram сам Валерий Карпин.

Летом 2015 года Игорь Васильевич дал большое интервью обозревателю «Спорт-Экспресса» Юрию Голышаку, в котором рассказал об ошибках молодости и непростых эпизодах тренерской работы. Материал вышел под заголовком «Я не дедушка. Я — Игорёк», его можно прочитать на этой странице.