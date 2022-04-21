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Григорьянц прокомментировал решение дисквалифицировать Родригау и Кухту на два матча каждого

Иван Шитик
Корреспондент
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Родригау и нападающего «Локомотива» Яна Кухту на два матча за грубую игру в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ (2:2).

Это решение объяснил председатель комитета Артур Григорьянц.

«В заседании очно приняли участие футболист Кухта с переводчиком, представители клуба, игрок «Сочи» и представители клуба были по видеосвязи. В понедельник мы получили письмо от «Локомотива», клуб просил отменить красную карточку Кухте. Мы направили в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) данное заявление с целью получить заключение, вчера его получили, в нем было указано, что Кухта был удален справедливо, ЭСК указала, что это агрессивное и умышленное поведение Кухты.

«Сочи» не подавал апелляцию на отмену красной карточки. Заслушали Родриау, Кухту. На основании всех видео приняли решение дисквалифицировать Кухту и Родриго на два матча с учетом автоматической дисквалификации, то есть игроки пропустят две следующие встречи», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Источник: https://tass.ru/sport/14439479
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
Артур Григорьянц
Ян Кухта
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Защитник «Сочи» и нападающий «Локомотива» получили по два матча дисквалификации после потасовки
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3
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